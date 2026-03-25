Dopo tre anni di procedimenti legali e con il coinvolgimento di circa 15 milioni di cittadini che avevano votato

“Ci sono voluti tre anni e 15 milioni di cittadini che hanno votato ‘No’ al referendum per far dimettere una ministra responsabile di una truffa Covid ai danni dello Stato. Chi è responsabile di tutto questo? C’è un solo nome: Giorgia Meloni, una premier oggi debole, debolissima”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ai giornalisti in Piazza Montecitorio. “Il governo oggi barcolla, è barcollante”, prosegue l’ex presidente del Consiglio. “Non si occupa affatto delle urgenze dei cittadini, delle imprese e delle famiglie. Ci ha portati a tutto questo mentre invece queste decisioni e determinazioni andavano prese per tempo, per potersi poi dedicare e occupare concretamente, cosa che non è stato fatto, dei bisogni dei cittadini”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Santanchè, Conte: “Tre anni per far dimettere una ministra, Meloni premier debolissima”

Articoli correlati

Conte: “Ci sono voluti 15 milioni di voti per far dimettere Santanché. Meloni oggi è una premier debole”“Ci sono voluti tre anni e 15 milioni di voti dei cittadini che hanno votato No al referendum per far dimettere una ministra responsabile di una...

Conte “Meloni fatica a far dimettere Santanchè, situazione indecorosa”ROMA (ITALPRESS) – “Doveva essere il ponte dell'Europa con Trump su dazi e guerra, doveva imporsi a Bruxelles… e invece scopriamo che Meloni fatica a...

Dimissioni Santanché, Conte: Governo barcolla, Meloni è premier debole

Contenuti utili per approfondire Santanchè Conte Tre anni per far...

Temi più discussi: Conte contro Sallusti: Prima di diffamare i magistrati, pensate a far dimettere Delmastro e Santanché; Delmastro e Bartolozzi si dimettono. Meloni: Auspico stessa scelta da Santanchè; Dimissioni di Delmastro e Bartolozzi e pressioni su Santanchè: Meloni furiosa fa pulizia tra rischi e tensioni; Dimissioni Delmastro-Bartolozzi: da Schlein a Conte, tutte le reazioni politiche.

Santanchè, Conte: Tre anni per far dimettere una ministra, Meloni premier debolissima(LaPresse) Ci sono voluti tre anni e 15 milioni di cittadini che hanno votato 'No' al referendum per far dimettere una ministra responsabile di ... stream24.ilsole24ore.com

Conte: Ci sono voluti 15 milioni di voti per far dimettere Santanché. Meloni oggi è una premier deboleIl leader del M5S commenta l'addio della ministra del Turismo: Ci sono voluti tre anni e 15 milioni di voti per farla dimettere ... ilfattoquotidiano.it

La ministra Daniela Santanchè si è dimessa. Dopo il braccio di ferro con la premier la titolare del Turismo ha ceduto alle pressioni e ha lasciato l'incarico. Le dimissioni sono state ufficializzate con una nota. "Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente aus - facebook.com facebook

La citazione "Obbedisco", da Giuseppe Garibaldi a Daniela Santanchè #ANSA x.com