Il 44° "Walter Bussolari Playground", conosciuto come il Playground dei Giardini Margherita di Bologna, si allarga nella sua fase di qualificazione maschile. Sedici squadre, in quattro diverse location, si sfideranno per vincere l’accesso al torneo estivo più famoso d’Italia. E tra i quattro campetti è stata scelta anche Pesaro. Sabato 6 giugno, dalle ore 16 alle 22, sul playground del Basket Giovane, in viale Trieste, quattro squadre si giocheranno l’accesso alla Final Four in programma il sabato successivo, 13 giugno, a Bologna, proprio sul Playground dei Giardini Margherita. Che Pesaro sia una città di riferimento per il basket italiano lo dice il fatto che le altre città scelte per ospitare le tappe sono Milano, Napoli e la stessa Bologna, ovvero due metropoli ed una grande città. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qualificazioni per l’evento bolognese. A canestro ai Giardini Margherita. Pesaro una delle quattro tappe

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Torneo Giardini Margherita, Bologna!

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