A Bologna, i Giardini Margherita tornano a essere il centro di un evento dedicato al verde. Tra l’8 e il 10 maggio, e di nuovo tra l’11 e il 13 settembre 2026, il parco ospiterà oltre 240 espositori provenienti da diverse zone. La manifestazione, chiamata Giardini&Terrazzi, si svolgerà in queste due fasi, offrendo una vasta gamma di proposte legate al settore del giardinaggio e dell’arredo outdoor.

Il verde torna protagonista ai Giardini Margherita di Bologna con l’appuntamento Giardini&Terrazzi, una manifestazione che tra l’8 e il 10 maggio e nuovamente tra l’11 e il 13 settembre 2026 porterà oltre 240 espositori nel cuore del parco. L’evento propone un mix tra commercio specializzato, formazione scientifica e cultura del paesaggio, trasformando l’area dei Giardini in un polo temporaneo per il settore botanico e l’artigianato. Un ecosistema commerciale e formativo tra natura e tradizione. La struttura dell’evento si sviluppa su più livelli, integrando la vendita diretta con momenti di approfondimento tecnico. I visitatori troveranno una vasta selezione di produttori e venditori di piante e fiori, affiancati da chi offre arredi, attrezzature per il, abbigliamento, prodotti wellness, articoli pet e manufatti artistici o vintage. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna si tinge di verde: 240 espositori ai Giardini Margherita

Lupo avvistato vicino ai Giardini Margherita a BolognaBologna, 14 febbraio 2026 – Continuano a Bologna gli avvistamenti di lupi nelle vicinanze della città.

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