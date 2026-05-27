Qualificazioni mondiali per le azzurre | a Pisa la sfida con la Serbia
Venerdì 5 giugno alle 18,15 si svolge a Pisa la partita di qualificazione mondiale tra la nazionale femminile e la Serbia, trasmessa in diretta su Rai 2. La gara si disputa alla Cetilar Arena, che si prepara a ospitare l'evento. È l'ultima fase delle qualificazioni per il mondiale 2027.
PISA – La Cetilar Arena inizia a vestirsi d’azzurro per ospitare, venerdì (5 giugno) alle 18,15 con diretta su Rai 2 la nazionale femminile impegnata nel rush finale delle qualificazioni al mondiale 2027. Le ragazze di Soncin sono chiamate a vincere contro la Serbia per puntare al vertice del gruppo 1 comandato attualmente dalla Danimarca nel match all’ombra della Torre Pendente: una prima assoluta per le azzurre. La nazionale si radunerà domenica al Centro Coni di Tirrenia per prepararsi ad una sfida decisiva che necessita di tutto il sostegno possibile da parte del pubblico. Ricordiamo che per l’occasione tutti gli abbonati del Pisa Sporting Club potranno usufruire di una riduzione speciale sull’acquisto dei biglietti che sono già disponibili sul sito figc. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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