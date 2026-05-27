Quali sono le sanzioni se non si accetta una supplenza da GPS assegnata tramite le 150 preferenze?

Se un insegnante rifiuta una supplenza assegnata tramite le 150 preferenze GPS, può essere soggetto a sanzioni disciplinari. Durante un question time del 25 maggio 2026, è stato discusso il tema delle conseguenze legate al rifiuto delle supplenze. La docente ed esperta in normativa scolastica ha spiegato che il mancato accettazione può comportare provvedimenti disciplinari, anche fino alla perdita della possibilità di essere inserito nelle graduatorie.

Nel question time del 25 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione relativa all’attribuzione delle supplenze. Il focus è sulla domanda per le max 150 preferenze, che sarà disponibile dal 16 luglio al 29 luglio ore 14.00. Seppure ci siano ancora parecchie settimane, gli aspiranti – in attesa della pubblicazione delle GPS aggiornate per il 202627 – riflettono sulla domanda utile per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. Si parla di sanzioni che, nella OM n. 27 del 16 febbraio 2026 sono state inasprite rispetto al... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026, chiuse le operazioni: adesso cosa succede Il punto della situazione

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