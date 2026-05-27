Quale consiglio comunale? Gli scenari

Il 7 e 8 giugno si svolgeranno i ballottaggi tra Mauro Gattinoni e Filippo Boscagli. La composizione del nuovo Consiglio comunale dipenderà dai risultati di questa sfida elettorale, con diversi possibili scenari che si delineano in base alle preferenze espresse dagli elettori. L’esito influenzerà la distribuzione dei seggi tra le liste e le alleanze future. Un approfondimento analizza le varie combinazioni e le eventuali sorprese in vista di questa consultazione.

Mauro Gattinoni e Filippo Boscagli si sfideranno al ballottaggio il 7 e 8 giugno, ma quale sarà la composizione del Consiglio comunale da loro guidato? I due scenari (e le possibili sorprese) nell'approfondimento di LeccoToday.Chi siederà nel consiglio comunale di Lecco? I due scenari (e i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Consiglio comunale del 27 gennaio

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