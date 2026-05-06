Cambiaso Juventus quale futuro per il jolly bianconero? Sono lontani i tempi del pressing del City tutti gli scenari per l’estate

Da juventusnews24.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta valutando il futuro di uno dei suoi giocatori più versatili, il cui rendimento è calato negli ultimi mesi. La dirigenza sta monitorando con attenzione le possibili offerte provenienti da altri club, che potrebbero portare a un trasferimento durante la prossima sessione di mercato estiva. Le decisioni in corso influenzeranno le strategie della squadra per la prossima stagione, con particolare attenzione alle eventuali opportunità di mercato.

di Luca Fioretti Cambiaso Juventus, la dirigenza riflette attentamente sul futuro del jolly dopo il netto calo: le possibili e ricche offerte cambieranno i piani. Il futuro di  Andrea Cambiaso  è un complesso e delicato rebus tutto da decifrare. Sono lontanissimi i tempi in cui il  Manchester City  si era fatto avanti pesantemente per lui: circa  un  anno e mezzo fa, la  Juventus  respinse gli assalti inglesi, valutando il prezioso cartellino tra i  70  e gli  80  milioni. Da quel momento, e in particolar modo durante questa travagliata stagione, il rendimento del terzino ha subito un marcato e preoccupante calo.  La dirigenza  osserva minuziosamente l’intera e spinosa situazione, consapevole che l’attuale valore è nettamente inferiore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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