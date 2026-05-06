Il Consiglio comunale incontra gli studenti

Da lanazione.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani alle 17, 133 studenti delle scuole di San Gimignano parteciperanno a un incontro nel consiglio comunale. Si tratta di giovani membri del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, che si alterneranno ai banchi dell’assemblea. L’evento prevede la loro presenza e partecipazione durante la seduta, portando all’interno del consiglio le loro idee e prospettive.

Dai banchi di scuola ai banchi del consiglio comunale domani alle 17 saranno i protagonisti 133 giovani del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, studenti delle scuole di San Gimignano. "Evento di partecipazione democratica tra elezioni, dice l’invito, inchieste sul campo per la nuova ’Mappa del Cuore’ del progetto ’CoPaInt-Conosco, Partecipo, Interpreto il centro storico di San Gimignano’, patrimonio Unesco finanziato dal ministero della Cultura, promosso dal Comune in collaborazione Cantieri Animati e Culture Attive. Coinvolti, appunto, 133 alunni delle scuole primarie di San Gimignano e Ulignano e della scuola secondaria di primo grado.🔗 Leggi su Lanazione.it

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LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE INCONTRA GLI STUDENTI DEL DON MICHELE ARENA

Video LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE INCONTRA GLI STUDENTI DEL DON MICHELE ARENA

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