Qualcuno sostiene che i dati degli iscritti OnlyFans siano stati rubati | leak da 340 milioni di profili

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un hacker ha messo in vendita un database con 340 milioni di profili di utenti iscritti a OnlyFans. L'annuncio di vendita è stato pubblicato online, offrendo l'accesso a un archivio di questa vasta quantità di dati. Non sono stati forniti dettagli su come siano stati ottenuti i dati o sulla provenienza delle informazioni. La notizia ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza delle piattaforme di contenuti online e sulla protezione dei dati personali degli utenti.

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Un hacker ha pubblicato l'annuncio di vendita di un database enorme, composto da 340 milioni di profili di utenti iscritti a OnlyFans. Non ci sono distinzioni tra creator e spettatori. OnlyFans nega e al momento non è semplice verificare le sue informazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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