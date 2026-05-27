Qualcuno sostiene che i dati degli iscritti OnlyFans siano stati rubati | leak da 340 milioni di profili

Un hacker ha messo in vendita un database con 340 milioni di profili di utenti iscritti a OnlyFans. L'annuncio di vendita è stato pubblicato online, offrendo l'accesso a un archivio di questa vasta quantità di dati. Non sono stati forniti dettagli su come siano stati ottenuti i dati o sulla provenienza delle informazioni. La notizia ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza delle piattaforme di contenuti online e sulla protezione dei dati personali degli utenti.

Un hacker ha pubblicato l'annuncio di vendita di un database enorme, composto da 340 milioni di profili di utenti iscritti a OnlyFans. Non ci sono distinzioni tra creator e spettatori. OnlyFans nega e al momento non è semplice verificare le sue informazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La morte del proprietario di OnlyFans dovrebbe farci riflettere

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