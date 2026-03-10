Un hacker coinvolto nei leak di GTA 6 del 2022 afferma che il codice sorgente del gioco potrebbe essere già circolato online. La vicenda riprende attenzione dopo che le informazioni trapelate sono state al centro di discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. La questione riguarda la possibilità che parti del software siano state condivise o diffuse illegalmente, alimentando l’incertezza su eventuali ripercussioni per lo sviluppo del titolo.

La storia dei leak legati a Grand Theft Auto VI torna nuovamente sotto i riflettori. A distanza di diversi anni dalla massiccia fuga di informazioni avvenuta nel 2022, stanno emergendo nuove indiscrezioni che coinvolgono ancora una volta Arion Kurtaj, il giovane hacker collegato al gruppo Lapsus$ che pubblicò online numerosi video di gameplay del gioco prima dell’annuncio ufficiale. Secondo alcune segnalazioni diffuse sui social network, Kurtaj sarebbe riuscito a introdurre uno smartphone all’interno della struttura carceraria nel Regno Unito dove si trova detenuto. Attraverso il dispositivo avrebbe comunicato con alcune persone tramite WhatsApp, lasciando intendere che il codice sorgente di GTA 6 potrebbe essere nelle mani di qualcuno, anche se al momento non sarebbe stato reso pubblico. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - GTA 6: l’hacker dei leak del 2022 sostiene che il codice sorgente potrebbe essere in circolazione

