VIDEO | InsieMe il progetto che trasforma la cucina in futuro | ragazzi con disabilità verso autonomia e lavoro ecco le storie

A partire dalla fine di aprile, prenderà avvio il progetto “InsieMe: ricette inclusive”, promosso dal DISMED di Messina, un centro di neuroriabilitazione riconosciuto dal Servizio sanitario nazionale e presieduto dall’avvocato Enrico Livio. Il programma si concluderà il 1° dicembre 2026 con una festa finale. L’iniziativa coinvolge ragazzi con disabilità, con l’obiettivo di favorire l’autonomia e l’ingresso nel mondo del lavoro attraverso attività legate alla cucina.

Prenderà il via a fine aprile e si concluderà il 1° dicembre 2026 con una grande festa finale il progetto “InsieMe: ricette inclusive”, promosso dal DISMED di Messina, centro di neuroriabilitazione accreditato con il Servizio sanitario nazionale e presieduto dall’avvocato Enrico Livio.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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