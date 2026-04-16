Cinema nelle periferie | 1440 studenti scelgono il futuro dell’animazione

Circa 1440 studenti delle scuole primarie e secondarie della periferia campana hanno partecipato a un evento dedicato all’animazione, scegliendo il futuro di una selezione internazionale di film. Le proiezioni si sono svolte in sale cinematografiche e centri culturali della zona, coinvolgendo giovani provenienti da diverse realtà scolastiche. L’iniziativa ha visto i ragazzi protagonisti di una scelta collettiva, in un contesto che unisce cultura, educazione e opportunità di confronto.

Circa 1440 studenti, tra scuole primarie e secondarie, si sono ritrovati nelle sale cinematografiche e nei centri culturali della periferia campana per decidere il destino di una selezione internazionale di animazione. Catch the Moon, il festival che trasforma l’immagine in un ponte tra giovani e territorio, sta vivendo la sua fase conclusiva nella quarta edizione, portando il cinema d’animazione fuori dai circuiti tradizionali per farlo approdare nelle scuole, nei quartieri e persino negli ospedali. Il percorso iniziato nel 2020 in Campania ha raggiunto numeri che testimoniano una maturità progettuale senza precedenti. Per questa edizione...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinema nelle periferie: 1440 studenti scelgono il futuro dell’animazione Notizie correlate Benevento: 3500 studenti scelgono il futuro tra 20 corsi universitariBenevento diventa epicentro dell'orientamento universitario con un evento che promette di ridefinire il futuro accademico di oltre 3500 studenti. EP. 23: Arco, il cinema d'animazione che salverà il futuroNella puntata di oggi parliamo di Arco - Un'amicizia per salvare il futuro, film d'animazione tra fantascienza ed ecologismo.