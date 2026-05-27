Il governo ha annunciato di aver sospeso i pagamenti dei debiti di alcuni cittadini. In passato, le persone coinvolte avevano ricevuto pagamenti regolari, ma ora, a causa di risorse esaurite, vengono cancellati i debiti accumulati. Le autorità hanno comunicato che non ci saranno più pagamenti, e le somme dovute sono state eliminate. La decisione riguarda un vasto gruppo di cittadini con debiti pregressi.

Roma, 27 maggio 2026 – Prima li pagava. Poi i soldi sono finiti e adesso gli cancella i debiti. Si tratta dell’ultimo espediente del presidente russo, Vladimir Putin, per mandare la gente a combattere in Ucraina: chi firma un contratto di almeno un anno con il ministero della Difesa russo può vedersi azzerare passività fino a 10 milioni di rubli, circa 140 mila dollari, insieme al proprio coniuge. I debiti devono essere stati contratti prima del primo maggio. Negli oltre quattro anni di conflitto con Kiev, il Cremlino per mandare gli uomini al fronte le ha studiate davvero tutte, dai mezzi leciti a quelli decisamente non leciti. Nella prima categoria rientrano i maxi bonus. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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