Chi si arruola può ottenere la cancellazione di debiti fino a 10 milioni di rubli (140.000 dollari). La legge è stata approvata dalla Duma, che ha anche introdotto sanzioni per chi lascia il paese. La misura riguarda chi si impegna nel servizio militare e mira a incentivare l’arruolamento. Le nuove norme sono state firmate e entreranno in vigore a breve.

Debiti cancellati fino a dieci milioni di rubli (140mila dollari) per chi sceglie di arruolarsi: è questa la strategia adottata da Vladimir Putin per convincere i cittadini russi ad andare al fronte e a bilanciare così il trend negativo tra nuove reclute e maggior numero di vittime cadute in Ucraina. Su questa scia la Duma di Stato ha anche approvato un provvedimento per perseguire chi lascia la Russia "contro gli interessi del Paese". Per invogliare l'arruolamento, al momento lo stato eroga un bonus di 400 mila rubli - 4.500 dollari - per chi accetta di partire al fronte. Dopo la mobilitazione parziale del settembre 2022 per il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Putin cancella debiti fino a 140mila dollari per chi si arruola. La Duma intanto punisce chi lascia la Russia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Singapore punisce i “turisti del pieno”: multe da 500 dollari per chi va a fare benzina in MalesiaA Singapore è stata introdotta una multa di 500 dollari per chi attraversa il confine per fare rifornimento in Malesia.

Putin-Xi: fedeltà incrollabile. Intanto la Russia continua attacchi in UcrainaDurante una visita ufficiale in Cina, il presidente russo ha avuto incontri con il suo omologo cinese, con i colloqui che sono proseguiti nel corso...