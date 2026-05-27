Putin cancella i debiti a chi va in guerra | la nuova strategia per reclutare soldati contro l’Ucraina

Lunedì, il presidente russo ha firmato una legge che elimina i debiti di futuri soldati e delle loro famiglie, per un totale di circa 10 milioni di rubli (140mila dollari). La norma riguarda chi si arruola nelle forze armate e prevede la cancellazione dei debiti accumulati. Nessun dettaglio è stato fornito sui criteri di applicazione o sui tempi di attuazione.

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato lunedì una legge che cancella i debiti a carico di futuri soldati e delle loro famiglie per un valore complessivo di 10 milioni di rubli (140mila dollari). Così il Cremlino continua la sua corsa alla ricerca di soldati, dribblando la più invisa delle soluzioni: la leva obbligatoria. Oltre ai debiti cancellati, continuano le offerte di lavoro che nascondono la trappola del fronte in Ucraina e la spedizione sul campo di carcerati. La modifica alla legge federale. Si tratta di una modifica all’articolo 21 della legge federale sulle “Modalità di adempimento degli obblighi derivanti da contratti di credito (contratti di prestito) da parte di persone chiamate al servizio militare”. 🔗 Leggi su Open.online

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