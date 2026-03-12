Crisi di Hormuz ad un passo dalla guerra globale per l’energia ed il petrolio E Putin torna ad offrire il gas russo all’Europa

La crisi di Hormuz sta portando il mondo vicinissimo a un conflitto globale legato all’energia e al petrolio. Le tensioni tra le nazioni coinvolte hanno messo in allerta i mercati internazionali, mentre la Russia ha annunciato nuovamente la disponibilità a fornire gas all’Europa. Si tratta di uno dei principali corridoi energetici del pianeta, ora in una fase di instabilità prolungata.

“Uno dei principali corridoi energetici del pianeta è entrato in una fase di instabilità prolungata. L’effetto è destinato a proiettarsi immediatamente sui mercati globali”. Marco Lupo, amministratore e direttore commerciale di Utilities dimension, delegato Assium e Consumerismo Emilia Romagna ed esperto nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, sentito in esclusiva da Notizie.com, ha commentato così gli ultimi sviluppi relativi allo Stretto di Hormuz. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il “collo di bottiglia” che bagna l’Iran è da giorni al centro di tensioni internazionali sempre crescenti, dopo l’attacco di Stati Uniti ed Israele al regime. 🔗 Leggi su Notizie.com

