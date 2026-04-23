Recentemente si sono verificati due episodi che mostrano le attività dei servizi segreti tra Iran e Israele. Il primo riguarda un tentativo di reclutamento di agenti da parte delle autorità iraniane, mentre il secondo coinvolge operazioni di spionaggio tra i due paesi. Questi eventi mettono in evidenza le tensioni crescenti e le strategie di intelligence messe in atto da entrambe le parti.

Due episodi raccontano il divario tra i servizi segreti israeliani e quelli iraniani. Il primo è recente. Il 13 aprile, un ex redattore di un giornale militare israeliano ha ricevuto un Sms. Mittente: «Irgc», i Guardiani della rivoluzione. Il testo lo invitava a opporsi al premier israeliano Benjamin Netanyahu e a registrarsi su un sito come «partner» della milizia. La Foundation for defense of democracies, istituto di ricerca di Washington, ha studiato il caso: il tentativo di reclutamento non aveva componenti di propaganda pubblica – nessuna pubblicità sui social media, per esempio, tecnica ampiamente utilizzata da Teheran - ma era soltanto un messaggio inviato a un bersaglio, identificato grazie a dati sottratti in precedenti operazioni cyber.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, i pasdaran e la guerra delle spie: chi provano a reclutare

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