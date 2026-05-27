Vladimir Putin è arrivato ad Astana, in Kazakistan, per una visita di tre giorni. Durante l'incontro, il presidente russo ha affermato che sarà necessario discutere di un'architettura di sicurezza europea. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di incontri con funzionari locali e rappresentanti di altri paesi. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle proposte o sui temi trattati in questa occasione.

Fronte orientale Il presidente russo in Kazakistan per gli incontri dell’Unione economica eurasiatica e per firmare un accordo sul nucleare Fronte orientale Il presidente russo in Kazakistan per gli incontri dell’Unione economica eurasiatica e per firmare un accordo sul nucleare Vladimir Putin è arrivato ad Astana, in Kazakistan per una visita di stato di tre giorni nella quale presenzierà anche al vertice dell’Unione economica eurasiatica (Uee) e alla riunione del Consiglio economico supremo eurasiatico, previsti per oggi e domani. E intanto fa dire al suo portavoce, Dmitri Peskov, che «La Russia e il presidente Putin sono aperti ai negoziati con l’Ue, ma gli europei stanno iniziando solo ora a prepararsi». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Putin apre di nuovo all’Europa: «dovremo parlare di architettura di sicurezza»

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Putin avverte lEuropa: «Siamo pronti alla guerra». Il Cremlino rompe gli indugi

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