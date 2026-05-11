Il presidente della Finlandia Alexander Stubb apre a Putin | È ora di parlare con la Russia Ma sulla pace in Ucraina è pessimista | Non sarà quest’anno

Il presidente finlandese ha espresso l’idea che l’Europa dovrebbe avviare un dialogo diretto con la Russia per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Ha anche dichiarato che questa trattativa dovrebbe avvenire senza preoccuparsi di un possibile ritiro delle forze statunitensi presenti in Europa e ha ribadito la fiducia nella NATO come garanzia di sicurezza. Riguardo a un possibile accordo, ha affermato che non si aspetta progressi nel corso di quest’anno.

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È ora che l’Europa apra un canale negoziale diretto con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina, senza preoccuparsi di un ritiro degli Stati Uniti dalle basi nel Vecchio continente e continuando a considerare la Nato uno scudo credibile alla propria sicurezza. Il presidente della Finlandia Alexander Stubb, intervistato oggi dal Corriere della Sera, ha tracciato un quadro lucido e per certi versi controcorrente della situazione geopolitica internazionale. L’apertura a Mosca “È tempo di iniziare a parlare con la Russia”, ha detto Stubb a Helsinki al cronista Paolo Valentino, cogliendo l’apertura di Vladimir Putin a un negoziato diretto con l’Europa, caldeggiato anche dal presidente del Consiglio Ue Antonio Costa, precisando però di non sapere ancora “quando questo avverrà”.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il presidente della Finlandia Alexander Stubb apre a Putin: “È ora di parlare con la Russia”. Ma sulla pace in Ucraina è pessimista: “Non sarà quest’anno” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il presidente della Finlandia dice che l’Europa deve tornare a parlare con PutinAlexander Stubb, presidente della Finlandia, dice che l’Europa deve tornare a parlare con Vladimir Putin in un’intervista al Corriere della Sera: «In... Leggi anche: Guerra Russia-Ucraina, Putin apre all’Ue con una condizione Argomenti più discussi: Stubb: L'Europa parli con Putin. Noi e gli Usa? Un rapporto difficile, ma possiamo collaborare; Zelensky: Nuove prospettive di cooperazione in Europa; Il presidente della Finlandia dice che l’Europa deve tornare a parlare con Putin; Il presidente tedesco Steinmeier in visita ufficiale in Finlandia. Il Presidente della Finlandia Alexander Stubb: Non ho mai visto l'Unione Europea più unita o con una determinazione più forte di quanto non sia stata negli ultimi 4 anni. Nel trovare modi innovativi per finanziare l'Ucraina, nell’esaurire le proprie scorte di armi x.com Mark Carney (PM Canada) e Alexander Stubb (Pres Finland) passano il disco reddit