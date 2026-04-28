Il Mali si trova nuovamente al centro di tensioni e conflitti, con gruppi jihadisti e tuareg che rafforzano la loro presenza nel paese. La situazione di instabilità aumenta e mette alla prova le promesse di sicurezza fatte da alcune potenze straniere, tra cui quella russa. La regione del Sahel continua a essere una delle aree più critiche, con sfide che coinvolgono diversi attori internazionali e locali.

Il Mali torna a essere l’epicentro dell’instabilità saheliana e, insieme, il banco di prova più delicato della proiezione russa in Africa. Gli attacchi coordinati lanciati nel fine settimana da jihadisti e ribelli separatisti hanno infatti colpito simultaneamente Bamako, Kati, Kidal, Gao, Mopti e Sévaré, in quella che diversi osservatori descrivono come la più vasta offensiva contro lo Stato maliano dal 2012. Secondo le autorità, nell’assalto è rimasto ucciso anche il ministro della Difesa, il generale Sadio Camara, figura chiave della giunta militare. A guidare l’offensiva sono stati due attori distinti ma convergenti sul piano tattico: il...🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’avanzata di jihadisti e tuareg apre interrogativi sulla sicurezza promessa da Putin

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