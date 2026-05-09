Elena Bonetti operata per doppio tumore al seno | È un qualcosa che entra nella vita di una donna e delle persone a loro vicine
Una settimana dopo aver subito un intervento per un doppio tumore al seno, la deputata di Azione ha deciso di rendere pubblica la propria esperienza. Ha condiviso le sue sensazioni e il percorso affrontato, sottolineando come questa diagnosi e il trattamento abbiano coinvolto non solo lei, ma anche le persone a lei vicine. La sua testimonianza mira a sensibilizzare e a fornire un racconto diretto sulla sua condizione.
Operata per un doppio tumore al seno. A una settimana dall'intervento subito la deputata di Azione Elena Bonetti ha voluto condividere la sua testimonianza in pubblico. "Credo che sia importante, da donna delle istituzioni, anche nel confronto delle tante donne che hanno vissuto, che stanno.🔗 Leggi su Today.it
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