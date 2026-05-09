Elena Bonetti operata per doppio tumore al seno | È un qualcosa che entra nella vita di una donna e delle persone a loro vicine

Una settimana dopo aver subito un intervento per un doppio tumore al seno, la deputata di Azione ha deciso di rendere pubblica la propria esperienza. Ha condiviso le sue sensazioni e il percorso affrontato, sottolineando come questa diagnosi e il trattamento abbiano coinvolto non solo lei, ma anche le persone a lei vicine. La sua testimonianza mira a sensibilizzare e a fornire un racconto diretto sulla sua condizione.

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