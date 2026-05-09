Una settimana dopo l’intervento chirurgico per un doppio tumore al seno, la deputata di Azione Elena Bonetti ha condiviso un messaggio rivolto ai suoi sostenitori. In un post sui social, ha spiegato di aver subito l’operazione e ha ringraziato chi le ha inviato messaggi di solidarietà. Bonetti ha anche parlato delle prossime fasi del percorso medico, senza entrare in dettagli clinici.

La deputata di Azione Elena Bonetti è stata operata pochi giorni fa per un doppio tumore al seno. E a una settimana dall’intervento è riapparsa in pubblico a un evento del partito a Mantova. La parlamentare ha condiviso la sua testimonianza e ha lanciato un appello a parlare di più di queste tematiche. Al fianco di Bonetti il leader di Azione Carlo Calenda, che ha ricordato l’importanza del Servizio Sanitario Nazionale, “l’unica cosa che garantisce davvero un’equità sostanziale nel nostro mondo”. Elena Bonetti operata per doppio tumore al seno L'appello della deputata di Azione Calenda: "Grazie al nostro Servizio Sanitario Nazionale" Elena Bonetti operata per doppio tumore al seno “Mi vedete qua un po’ acciaccata e quindi sono un po’ messa così, ma sono reduce da un intervento chirurgico per un tumore al seno“.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elena Bonetti di Azione operata per doppio tumore al seno, il toccante appello a una settimana dall'intervento

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Da destra faccio tantissimi auguri di pronta guarigione a Elena Bonetti. x.com