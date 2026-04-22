Docenti e graduatorie ATA 24 mesi | servizio non valido per l’accesso ma utile al punteggio

Sono state annunciate le procedure per i concorsi di aggiornamento delle graduatorie ATA con 24 mesi di servizio. Questi concorsi si svolgeranno anche nel 2026 e saranno organizzati a livello regionale. Il servizio prestato negli ultimi due anni non sarà considerato valido per l’accesso ai concorsi, ma potrà comunque contribuire alla determinazione del punteggio finale. La procedura interesserà diverse regioni e coinvolgerà i docenti e il personale ATA interessato.

I concorsi per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi saranno avviati, anche per il 2026, su base regionale. Gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato i bandi, in attuazione della nota ministeriale. La finestra per la presentazione delle domande è prevista dal 28 aprile al 19 maggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Supplenze docenti: nomine prima e dopo il 31 dicembre. Cosa cambia Notizie correlate Graduatorie ATA 24 mesi, CISL scuola: servizio da DSGA e assistente sia utile per l’accesso ai profili dell’area inferioreNel corso dell’informativa del 14 aprile sulla procedura 24 mesi, la CISL Scuola ha chiesto chiarimenti su alcuni aspetti applicativi della circolare... Graduatorie ATA 24 mesi, domande dal 28 aprile: si valuta il servizio fino al 19 maggio. RISPOSTE AI QUESITILe domande per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi devono essere presentate esclusivamente tramite Istanze Online nel... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Soprannumerari/perdenti posto 2026: speciale e modulistica utile; Graduatorie ATA 24 mesi: entro quando inviare la domanda?; ATA 24 mesi 2026/27: informativa al MIM. Domande dal 28 aprile al 19 maggio; Aggiornamento ATA 24 mesi 2026: differenza tra titoli di riserva e preferenza, invalidità civile, legge 104. RISPOSTE AI QUESITI. Graduatorie interne di Istituto 2026/2027, come si formulano e quando si devono pubblicareÈ tempo di graduatorie interne di istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto. Un lavoro necessario per consentire ai docenti che dovessero essere individuati soprannumerari, la presentaz ... tecnicadellascuola.it Carta Docente anche al personale ATA, è giusto dare il bonus ad amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici? – Rispondi al SONDAGGIODal prossimo 28 aprile sarà possibile compilare la domanda per inserirsi nelle Graduatorie Ata 24 mesi, riservate a chi ha già ricoperto il ruolo come ATA a scuola per almeno 24 mesi, anche non contin ... tecnicadellascuola.it Ieri ho letto le cose più indegne da parte anche di "docenti di sostegno" riguardo il fatto di cronaca della collega andata al pronto soccorso per via del bimbo che l'ha aggredita dopo il suo tentativo di contenimento fisico. Premesso che fare il docente non è una - facebook.com facebook #unlibroinrete #libriinconnessione "Alleati digitali" di Guido Saracco e "Docenti digitali" di Barbara Volpi Il prof. Guido Saracco sarà nostro Ospite a Valdagno Palazzo Festari il giorno Mercoledì 6 maggio 2026 ore 20.30 per raccontarci il suo nuovo libro "Alleati x.com