L’Europa occidentale e centrale sta vivendo temperature molto elevate a causa di un anticiclone subtropicale. A Londra si sono toccati quasi 35 gradi, superando i record di temperatura per il mese. In Italia e sulle Alpi si registrano valori anomali, con temperature che superano le medie stagionali. I record mensili sono stati superati in diverse zone, confermando il caldo eccezionale in tutta l’area.

Roma - Un anticiclone subtropicale spinge temperature eccezionali su Europa occidentale e centrale: record mensili superati, caldo anomalo anche in Italia e sulle Alpi. Mezza Europa è alle prese con una fase di caldo eccezionale per il mese di maggio. Un vasto anticiclone subtropicale ha esteso la propria influenza su gran parte del continente occidentale e centrale, portando temperature superiori alla media anche di 10-13 gradi. Il fenomeno interessa soprattutto Spagna, Portogallo, Francia, Regno Unito, Irlanda, ma anche Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, parte dei Balcani e l’Italia centro-settentrionale. La portata... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Europa soffoca nel caldo record: Londra sfiora 35 gradi, crollano i primati

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