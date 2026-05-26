Europa soffoca nel caldo record | Londra sfiora 35 gradi crollano i primati

Da abruzzo24ore.tv 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Europa occidentale e centrale sta vivendo temperature molto elevate a causa di un anticiclone subtropicale. A Londra si sono toccati quasi 35 gradi, superando i record di temperatura per il mese. In Italia e sulle Alpi si registrano valori anomali, con temperature che superano le medie stagionali. I record mensili sono stati superati in diverse zone, confermando il caldo eccezionale in tutta l’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma - Un anticiclone subtropicale spinge temperature eccezionali su Europa occidentale e centrale: record mensili superati, caldo anomalo anche in Italia e sulle Alpi. Mezza Europa è alle prese con una fase di caldo eccezionale per il mese di maggio. Un vasto anticiclone subtropicale ha esteso la propria influenza su gran parte del continente occidentale e centrale, portando temperature superiori alla media anche di 10-13 gradi. Il fenomeno interessa soprattutto Spagna, Portogallo, Francia, Regno Unito, Irlanda, ma anche Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, parte dei Balcani e l’Italia centro-settentrionale. La portata... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

europa soffoca nel caldo record londra sfiora 35 gradi crollano i primati
© Abruzzo24ore.tv - Europa soffoca nel caldo record: Londra sfiora 35 gradi, crollano i primati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Caldo record in tutto il mondo: record storico a Londra e allerte diffuse in Francia, 40 gradi in Vietnam

Europa soffoca sotto il caldo record: Francia e Regno Unito tremano giàL’ondata di caldo ha portato temperature record in Francia e ha causato allerte sanitarie nel Regno Unito, con un picco di calore previsto nelle...

Temi più discussi: Caldo record sull'Italia, temperature record da Roma a Milano. Ecco le 15 città con bollino arancione e pericolo ondate di calore; Maggio bollente: l'Europa soffoca sotto il caldo record, da oggi i bollettini per 27 città; Europa soffoca sotto il caldo record: Francia e Regno Unito tremano già; Europa soffoca sotto il caldo record | Francia e Regno Unito tremano già.

europa soffoca nel caldoTorino soffoca nel caldo: maggio da record, sfiorati i 33 gradi a Caselle. E il peggio potrebbe ancora arrivareMai così caldo a maggio dal 1965: battuto lo storico record del 2001. Gli esperti avvertono: nelle prossime ore il termometro potrebbe toccare i 36 gradi in città ... giornalelavoce.it

Europa soffoca sotto il caldo record: Francia e Regno Unito tremano giàMeteo Roma - 25/05/2026 16:06 - L’ondata anomala spinge temperature estive sull’Europa occidentale: record in Francia e allerte sanitarie nel Regno Unito, con picco atteso ... abruzzo24ore.tv

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web