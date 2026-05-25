Tempo stabile e temperature in aumento | punte di 35 gradi

Un campo di alta pressione copre quasi tutta l’Europa centro-meridionale, determinando condizioni di tempo stabile e temperature in crescita. Le temperature massime raggiungono punte di 35 gradi, superando di molto le medie stagionali. La situazione si mantiene stabile per alcuni giorni, con poche variazioni nelle condizioni atmosferiche. Non sono previste precipitazioni significative, e il cielo rimane generalmente sereno o poco nuvoloso.

Un robusto campo di alta pressione occupa quasi tutta l’Europa centro-meridionale, portando tempo stabile per alcuni giorni e temperature in ulteriore aumento, con temperature molto al di sopra delle medie stagionali. Nella seconda parte della settimana probabile lieve indebolimento dell’alta pressione ma sempre in un contesto di clima estivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 25 maggio 2026 Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso ovunque, ma con annuvolamenti pomeridiani sulle Prealpi dove saranno possibili brevi rovesci o temporali. Temperature: Minime in lieve aumento (1721°C), massime in aumento (3234°C). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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18 : di ! Arriva con punte di 28°C

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