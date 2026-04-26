Il giorno successivo alla manifestazione Pratello R’Esiste, il Comune di Bologna ha diffuso i dati sulle attività svolte il 25 aprile. Sono state raccolte circa 10 tonnellate di rifiuti e sono state contestate otto sanzioni amministrative. La giornata si conclude con un bilancio delle operazioni di pulizia e controllo che si ripetono ogni anno in occasione dell’evento.

Bologna, 26 aprile 2026 – Come ogni anno, il giorno dopo il Pratello R’Esiste, il Comune fa un bilancio delle attività della giornata del 25 aprile. Dalla mattina alla sera, ieri il Comune ha impegnato 140 persone: 58 unità della Polizia locale affiancate da 31 volontari della Protezione civile, 39 ausiliari volontari, 6 dipendenti comunali e 6 operatori di ZeroWaste e Nottambula. Così un altro 25 aprile è passato. Mentre i bar, alle 20 spaccate, hanno smesso di servire alcolici. E nel giro di pochi minuti ogni locale ha tirato giù le serrande nella strada dove per tutta la giornata il flusso di persone è stato continuo. Le multe: 8 negozi non hanno rispettato la chiusura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pratello R’Esiste 2026, il giorno dopo: raccolte 10 tonnellate di rifiuti, 8 multe

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