Milan le Top News della mattina | Tare Furlani Allegri e Leao sono tutti a rischio taglio

Nella mattina di mercoledì 13 maggio 2026 si sono diffuse notizie riguardanti il Milan, con alcuni membri della società e dello staff tecnico che potrebbero essere esonerati. Tra le indiscrezioni, si parla di possibili cambiamenti per alcuni allenatori e calciatori ancora in rosa. Le notizie più rilevanti riguardano anche decisioni di mercato e staff che potrebbero portare a modifiche significative nella rosa e nella gestione della squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui