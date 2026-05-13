Milan le Top News della mattina | Tare Furlani Allegri e Leao sono tutti a rischio taglio
Nella mattina di mercoledì 13 maggio 2026 si sono diffuse notizie riguardanti il Milan, con alcuni membri della società e dello staff tecnico che potrebbero essere esonerati. Tra le indiscrezioni, si parla di possibili cambiamenti per alcuni allenatori e calciatori ancora in rosa. Le notizie più rilevanti riguardano anche decisioni di mercato e staff che potrebbero portare a modifiche significative nella rosa e nella gestione della squadra.
La posizione di Igli Tare, l'incarico a rischio di Giorgio Furlani e la possibile cessione di Rafael Leão in estate sono tra le notizie più importanti della mattina di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, che noi di 'PianetaMilan.it' abbiamo analizzato e selezionato per voi. Il tutto per offrirvi una chiave di lettura più approfondita, che va al di là della semplice notizia e che entra nei dettagli di tutto ciò che sta accadendo al momento nel mondo Milan. Ecco, dunque, le Top News che vi proponiamo finora. Nominato il 26 maggio 2025, il direttore sportivo Igli Tare potrebbe lasciare il Milan esattamente ad un anno di distanza, al termine di questa stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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