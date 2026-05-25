Milan rivoluzione dopo il disastro | esonerato Allegri via anche Furlani e Tare

Il Milan ha deciso di cambiare la propria dirigenza e l’allenatore dopo una sconfitta che ha impedito la qualificazione alla Champions League. È stato esonerato l’allenatore, mentre sono stati rimossi anche i direttori sportivi. La società ha annunciato un cambiamento completo nel management, senza specificare le future strategie o nomi dei nuovi incaricati. La decisione è stata comunicata ufficialmente in seguito alla sconfitta dell’ultima giornata di campionato.

(Adnkronos) – Il Milan cambia tutto dopo il disastro dell'ultima giornata di campionato, costato la mancata partecipazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato oggi, lunedì 25 maggio, l'allenatore Massimiliano Allegri, sollevando dall'incarico "con effetto immediato" anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il ds Igli Tare e il dt Geoffrey Moncada. "Dopo la delusione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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