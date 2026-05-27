Dal 2000 al 2023, le sanzioni e gli interessi sui bolli auto si applicano ancora ai debiti non pagati. Per regolare i vecchi debiti senza sanzioni e interessi, ci sono procedure specifiche di rottamazione straordinaria. Le scadenze precise per approvare questa procedura devono ancora essere definite, ma sono attese nelle prossime settimane. Le modalità e i termini variano a seconda delle disposizioni normative che verranno approvate.

? Domande chiave Come potrai regolare i vecchi debiti senza pagare sanzioni e interessi?. Quali sono le scadenze precise per approvare questa rottamazione straordinaria?. Perché la Puglia è stata la prima regione a sbloccare i pagamenti?. Come funzionerà il nuovo piano di ammortamento per le famiglie pugliesi?.? In Breve Debiti coperti per scadenze maturate tra 1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2023.. Approvazione definitiva del decreto legge 38 prevista entro il termine del 30 giugno.. Collaborazione tecnica tra Regione e Governo per superare ostacoli con Agenzia Entrate-Riscossione.. Piano di ammortamento dilazionato per facilitare il rientro dei contribuenti pugliesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia: via sanzioni e interessi sui bolli auto dal 2000 al 2023

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