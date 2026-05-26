Bollo auto scaduto la Puglia dice sì alla rottamazione | sanzioni e interessi azzerati

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità una mozione che permette ai cittadini con il bollo auto scaduto di rottamarlo senza sanzioni o interessi. La misura, proposta da Fratelli d’Italia, mira a facilitare la regolarizzazione delle tasse automobilistiche in ritardo. La decisione è stata presa dopo i lavori conclusi in consiglio, con il primo firmatario della mozione che ha richiesto un intervento straordinario in favore dei contribuenti morosi.

Conclusi i lavori del Consiglio regionale con l’approvazione all’unanimità della mozione proposta dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, primo firmatario il capogruppo Paolo Pagliaro, affinché si adotti una misura straordinaria per consentire ai cittadini pugliesi morosi di regolarizzare il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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