il punto sui lavori dal 2023 realizzate opere per 80 milioni in corso cantieri per altri 81

A tre anni dalle gravi alluvioni di maggio 2023 e dell’autunno 2024, i lavori pubblici hanno visto un investimento complessivo di circa 80 milioni di euro, con cantieri attivi per altri 81 milioni. Le opere realizzate e quelle in corso testimoniano un’attività costante per migliorare l’infrastruttura e la sicurezza della zona. I lavori proseguono senza sosta, senza indicazioni sui tempi di conclusione o sulle modalità di intervento.

Raggi A tre anni dalle disastrose alluvioni del maggio ‘23 (e dell’autunno del ‘24) è ben legittima la domanda: quanto si è fatto affinché a parità di eventi estremi, quegli argini demoliti, quelle tracimazioni, quelle inondazioni che misero in ginocchio Faenza, il Faentino, il Lughese e mezzo territorio di Ravenna non si ripetano? E la risposta è ben chiara, bastando uno scrupoloso monitoraggio lungo i corsi d’acqua che principalmente furono i principali responsabili di quei disastri, ovvero il Lamone, il Senio e il Marzeno: tanto è stato fatto, nei tre anni trascorsi, i cantieri non si sono mai fermati, sono tuttora in corso e ancora proseguiranno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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