Puglia traffico illecito di rifiuti dalla Campania | 19 misure cautelari

Da lapresse.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ventinove persone sono state colpite da misure cautelari nell'ambito di un'operazione dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli. L'indagine riguarda un traffico illecito di rifiuti provenienti dalla Campania verso la Puglia. Sono state eseguite perquisizioni e sequestri in diverse località, con l'obiettivo di contrastare il deposito e il trasporto illegale di materiali pericolosi. La maggior parte delle misure riguarda persone accusate di aver gestito attività illecite di smaltimento e trasporto di rifiuti.

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Vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, contro un’organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole delle province di Foggia e della Bat. Circa 90 i Carabinieri del Reparto Speciale dell’Arma e dei Comandi Provinciali di Napoli, Benevento, Bari, Roma, Caserta e Latina e Foggia impegnati nell’esecuzione di 19 provvedimenti cautelari. Forza Italia, Tajani: “Vannacci su Marina Berlusconi? Io guardo a quello che faccio io” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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