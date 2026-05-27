Puglia caldo | più di 36 gradi Protezione civile

Loconia 36,5 nel primo pomeriggio. La località frazione di Canosa di Puglia è la più calda della Puglia oggi. Non molto distante, neanche in senso chilometrico, Cerignola: 36,3 gradi. In generale la temperatura nelle varie zone della Puglia è alta, spesso oltre i 30 gradi. (immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia) . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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