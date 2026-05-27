Puglia caldo | più di 36 gradi Protezione civile
Nel primo pomeriggio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, ha registrato una temperatura di 36,5 gradi, risultando il punto più caldo della regione.
Loconia 36,5 nel primo pomeriggio. La località frazione di Canosa di Puglia è la più calda della Puglia oggi. Non molto distante, neanche in senso chilometrico, Cerignola: 36,3 gradi. In generale la temperatura nelle varie zone della Puglia è alta, spesso oltre i 30 gradi. (immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia) . 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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