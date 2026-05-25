Fino a quando dura questo caldo record a maggio con punte di 36 gradi

Le temperature di maggio hanno raggiunto i 36 gradi, segnando un caldo record. L'estate è arrivata con circa un mese di anticipo, con massime di 7-8 gradi oltre la media stagionale. Nei prossimi giorni, le temperature nel Centro-Nord potrebbero arrivare a 35-36 gradi. La situazione climatica si mantiene stabile con punte di caldo intenso. Non sono previste variazioni significative nelle temperature per il momento.

L'estate quest'anno è arrivata in anticipo di circa un mese, con temperature massime di 7-8 gradi superiori alla media climatologica: a breve potranno toccare i 35-36 gradi soprattutto al Centro-Nord. Quando finisce questo caldo anomalo a maggio? Questa situazione meteo dominerà sull'Italia. 🔗 Leggi su Today.it

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