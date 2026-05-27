In Puglia, i ballottaggi si avvicinano, con candidature civiche e tensioni interne ai partiti che si riflettono nelle liste. Le sfide principali riguardano chi riuscirà a conquistare il voto decisivo tra candidati con alleanze diversificate. Le liste civiche tentano di rompere il tradizionale bipolarismo politico, puntando su candidature indipendenti e senza schieramenti ufficiali. La competizione si svolge in città chiave, con elettori chiamati a scegliere tra candidati di diverso orientamento.

? Punti chiave Chi riuscirà a vincere i duelli decisivi tra le crepe politiche?. Come faranno le liste civiche a scardinare il bipolarismo tradizionale?. Perché le divisioni interne al centrosinistra hanno favorito la destra?. Quali comuni pugliesi vedranno cambiare la loro mappa del potere?.? In Breve Trani: Angelo Guarriello (30%) contro Marco Galiano dopo il 22% di Giacomo Marinaro.. Molfetta: Manuel Minervini raggiunge il 44% sfiorando la vittoria al primo turno.. Casarano: Ottavio De Nuzzo ferma al 40% contro il 30% di Marco Nuzzo.. Ballottaggi decisivi fissati per i giorni 7 e 8 giugno in tutta la regione.. Sei i ballottaggi in Puglia che ridisegnano la mappa del potere locale, con il centrodestra che punta sulla tenuta territoriale e il centrosinistra che cerca riscatto nell’unità tra le crepe delle coalizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, ballottaggi in arrivo: civiche e crepe dividono i partiti

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