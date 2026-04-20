Elezioni comunali a Salerno Salzano | Liste civiche in crescita e partiti in crisi

Nelle prossime elezioni comunali a Salerno si nota un aumento delle candidature attraverso liste civiche, mentre i partiti tradizionali sembrano attraversare una fase di crisi. Un rappresentante ha commentato come la crescita delle liste civiche sia legata alla diminuzione della fiducia nei partiti storici, che vengono percepiti come entità con poca discussione interna e orientate a mantenere il potere. La situazione riflette un cambiamento nel panorama politico locale.

“La moltiplicazione delle liste civiche, cui ormai si assiste da tempo, è dovuta alla perdita di credibilità dei partiti storici, ridotti sempre di più a Partiti padronali, nei quali non si discute, ma si obbedisce chinando il capo”. Lo sostiene il coordinatore di Popolari e Moderati Aniello.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Tanta confusione tra liste civiche, partiti e l'incertezza del centrodestra. Parola agli aretiniAbbiamo provato a sentire l'opinione dei cittadini in vista delle prossime elezioni. Leggi anche: Elezioni Comunali, partiti allo sbando: in campo c’è solo Festa Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elezioni comunali: ecco Salerno Democratica, la terza lista a sostegno di Lanocita Sindaco; SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO LA LISTA DEI CANDIDATI PER A TESTA ALTA CON DE LUCA SINDACO; A Napoli confronto PD, confermata assenza partito alle comunali di Salerno; Elezioni comunali di Salerno, l'Udc conferma: Ecco perchè appoggiamo Zambrano Sindaco. Elezioni Comunali, centrodestra verso l’unità a Salerno: Marenghi candidato sindacoStampa Si ricompone il quadro politico del centrodestra in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Dopo settimane di divisioni, arriva una svolta significativa anche nel capoluogo: Fra ... salernonotizie.it Comunali Salerno, otto candidati in campo: ecco coalizioni e listeStampa Sono otto i candidati alla carica di sindaco alle prossime elezioni comunali di Salerno, con un quadro politico articolato tra partiti e liste civiche. In area progressista si presenta Vincenzo ... salernonotizie.it Approvata la lista dei candidati democratici per le prossime elezioni comunali, con profili politici ed esperienze amministrative già maturate - facebook.com facebook