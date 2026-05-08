Campo outdoor Vincenzo D' Amico pubblicata la gara per la gestione

Da latinatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata pubblicata la gara per affidare la gestione del campo sportivo outdoor polifunzionale “Vincenzo D’Amico”. Le procedure amministrative sono state avviate e le offerte potranno essere presentate entro i termini stabiliti. La struttura, situata in una zona dedicata allo sport all’aperto, sarà oggetto di affidamento attraverso un bando pubblico. La gestione sarà affidata a un soggetto che rispetti i requisiti richiesti dal bando.

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Al via le procedure per l’affidamento della gestione del campo sportivo outdoor polifunzionale “Vincenzo D’Amico”. Il Comune di Latina ha pubblicato il bando di gara, a due mesi dalla conclusione dei lavori della struttura, realizzata grazie a un finanziamento Pnrr da 2 milioni di euro, in una.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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