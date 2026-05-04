Aeroporti di Catania e Comiso cessione del 51% della Sac | al via la manifestazione di interesse

Aeroporti di Catania e Comiso hanno annunciato l'apertura di una manifestazione di interesse per la cessione del 51% delle quote della SAC, la società che gestisce gli scali. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale, nel quale si specifica che la società ha avviato le procedure per raccogliere eventuali offerte. La decisione riguarda la partecipazione di nuovi soggetti nella gestione degli aeroporti.

SAC, Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso, rende noto di aver avviato la procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata alla selezione di un operatore economico per la cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza, pari ad almeno il 51%, del capitale sociale della Società. Alla procedura potranno partecipare operatori economici, italiani ed esteri, sia in forma singola che associata, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente, nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e comprovata esperienza nel settore della gestione aeroportuale. Le manifestazioni...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Aeroporti di Catania e Comiso, cessione del 51% della Sac: al via la manifestazione di interesse Notizie correlate Leggi anche: Stadio Franchi, Funaro: “E’ un giorno importante per la conferma di manifestazione di interesse della Fiorentina” Leggi anche: Manfredonia. Cymodocea e biomasse spiaggiate: al via la manifestazione di interesse per il riutilizzo in agricoltura Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aeroporto di Catania, la rotatoria di Fontanarossa cambierà volto: orari e date degli interventi; Aeroporto, martedì notte dalle ore 22,00 i lavori nella rotatoria di via Fontanarossa; Modifiche alla viabilità in zona aeroporto per lavori nella rotatoria di via Fontanarossa; Da Abu Dhabi ai Benetton, chi vuole comprare l'aeroporto di Catania: ecco la fila dei pretendenti (e il nodo Comiso). Sac, pubblicato avviso per privatizzare aeroporti di Catania e ComisoLa Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ha avviato la procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata alla selezione di un operatore economico per la cess ... ansa.it Aeroporti di Catania e Comiso, cessione del 51% della Sac: al via la manifestazione di interesseSAC, Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso, rende noto di aver avviato la procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata alla selezione di un operatore ... gazzettadelsud.it La vicenda SAC S.p.A., società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, non può essere trattata come una normale operazione di mercato. Le fonti aperte. . . . - facebook.com facebook