A Colle iniziano i lavori di riqualificazione e gestione della pubblica illuminazione. L’intervento prevede l’efficientamento energetico degli impianti, con sostituzione delle luci e miglioramento dell’illuminazione pubblica. La fase di intervento coinvolge diverse vie del centro e delle zone periferiche. I lavori sono stati avviati questa settimana e dureranno alcune settimane. L’obiettivo è ridurre i consumi energetici e migliorare la qualità dell’illuminazione pubblica.

A Colle si avviano verso una nuova fase la riqualificazione e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione cittadini. Con un recente atto amministrativo, il Comune ha infatti concluso la valutazione preliminare della proposta di partenariato pubblico-privato individuando in Engie Servizi Spa, il promotore dell’operazione. La procedura riguarda interventi di efficientamento energetico, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica di tutto il territorio. Tema che negli ultimi anni è diventato centrale sia sotto il profilo economico sia per il contenimento dei consumi energetici. L’atto approvato dagli uffici non costituisce però ancora il via libera definitivo al progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pubblica illuminazione, la svolta. Efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti

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