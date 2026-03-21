Latina oltre 830mila euro per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi

La giunta comunale di Latina ha approvato due delibere che riguardano i progetti di fattibilità tecnico-economica per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi. In particolare, si tratta delle piste di atletica e pattinaggio del Campo Coni e dei campi da rugby e baseball “Mario Zago”. La spesa prevista supera gli 830 mila euro.

Latina 21 marzo 2026 – La giunta comunale di Latina ha approvato, con due delibere, i progetti di fattibilità tecnico-economica per l’ efficientamento energetico delle piste di atletica e pattinaggio del Campo Coni e dei campi da rugby e baseball “Mario Zago”. I due interventi, promossi su indirizzo dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato, prevedono un investimento complessivo di oltre 830mila euro. Nel dettaglio, 502mila euro sono destinati al Campo Coni, mentre 331mila euro riguardano i campi da rugby e baseball. Le opere si inseriscono nel quadro dei finanziamenti regionali FESR Lazio 2021-2027, che hanno assegnato al Comune di Latina oltre 4 milioni di euro per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti sportivi cittadini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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