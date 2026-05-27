Sabato 30 maggio 2026 alle 18:00 si giocherà la finale di Champions League tra PSG e Arsenal alla Puskás Aréna di Budapest. La partita sarà visibile in diretta TV e streaming.

PSG e Arsenal si giocano il titolo di campioni d’Europa sabato 30 maggio 2026, alle 18:00, alla Puskás Aréna di Budapest. La finale di Champions League 2026 è su Sky in diretta – Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – e in differita gratis su TV8 alle 21:00. Per chi vuole lo streaming: Sky Go e NOW con Pass Sport per gli abbonati. Una sola cosa da non dimenticare prima di sedersi sul divano: l’orario non è quello solito delle 21:00. La UEFA ha anticipato il calcio d’inizio alle 18:00, una scelta deliberata per favorire i tifosi in trasferta e ottimizzare la copertura sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - PSG-Arsenal, la finale di Champions League 2026: dove vederla in TV e streaming

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