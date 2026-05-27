Su PS Plus Essential sono stati annunciati i nuovi contenuti per il mese, tra cui il gioco Grounded e alcuni classici di Nickelodeon. Per Grounded, l’edizione completa include contenuti extra, anche nuovi oggetti e modalità di gioco. I giocatori potranno inoltre affrontare scontri con personaggi di SpongeBob e delle Tartarughe Ninja, che saranno disponibili come parte delle sfide o degli eventi speciali nel catalogo. La disponibilità di questi contenuti varia a seconda della regione e del periodo.

? Punti chiave Quali contenuti extra troverai inclusi nell'edizione completa di Grounded?. Come potrai scontrarti con i personaggi di SpongeBob e Ninja Turtles?. Perché Warhammer 40,000: Darktide richiede una collaborazione tattica tra quattro giocatori?. Entro quale data devi riscattare i nuovi titoli per non perderli?.? In Breve Riscatto titoli disponibile tra il 2 giugno e il 6 luglio 2026.. Grounded include tutti gli aggiornamenti pubblicati dal lancio nel 2020.. Nickelodeon All-Star Brawl 2 permette scontri simultanei fino a quattro giocatori.. Warhammer 40,000: Darktide è sviluppato dal team che ha creato Vermintide.. Tre nuovi titoli arriveranno nella libreria PlayStation Plus Essential il 2 giugno 2026 per offrire varietà ai sottoscrittori del servizio durante il mese di giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PS Plus Essential: arrivano Grounded e i classici Nickelodeon

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