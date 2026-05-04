Luoghi Classici 2026 al Marrucino torna la rassegna itinerante di letture pubbliche ad alta voce di classici antichi moderni e contemporanei

Il 4 maggio alle ore 17 si terrà al Foyer del teatro Marrucino il primo appuntamento della rassegna Luoghi Classici 2026. La manifestazione, dedicata alle letture pubbliche ad alta voce di opere di autori antichi, moderni e contemporanei, si svolge in diverse location della città. La rassegna si propone di portare i classici nei luoghi più rappresentativi del centro urbano, creando un collegamento tra la parola e gli spazi identitari.

Torna, il 4 maggio alle ore 17, al Foyer del teatro Marrucino il primo appuntamento del Festival Luoghi Classici -Rassegna itinerante di letture pubbliche ad alta voce di classici antichi moderni e contemporanei, che porta la parola dei classici nei luoghi identitari della città, intrecciando.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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