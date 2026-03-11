Studio Ghibli torna al cinema | due classici arrivano per la prima volta in IMAX con nuove versioni 4K

Due celebri film dello Studio Ghibli saranno proiettati di nuovo al cinema, presentando versioni rimasterizzate in 4K e per la prima volta in formato IMAX. La riproposizione riguarda due classici del'animazione giapponese, che tornano a essere visibili su schermi di grandi dimensioni e con qualità superiore. L'evento coinvolge le sale cinematografiche di diverse città italiane.

Due amatissimi film dello Studio Ghibli stanno per tornare sul grande schermo in versioni rimasterizzate in 4K e per la prima volta in IMAX. L'iniziativa segna un nuovo capitolo nella valorizzazione del catalogo storico dello studio. Negli ultimi anni lo Studio Ghibli ha dimostrato di voler trattare il proprio catalogo come un patrimonio da preservare e riscoprire. Ora due dei suoi titoli più amati tornano in sala con una nuova veste in IMAX, pronti a incontrare una generazione di spettatori. e a far riaffiorare la nostalgia di chi li conosce già. Due classici Ghibli pronti a tornare sul grande schermo Il mondo dello Studio Ghibli si prepara a entrare in una nuova fase di valorizzazione del proprio archivio cinematografico, e lo fa riportando in sala due titoli amatissimi dal pubblico internazionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Studio Ghibli torna al cinema: due classici arrivano per la prima volta in IMAX con nuove versioni 4K Articoli correlati Leggi anche: ‘Barry Lindon’ torna al cinema in uno splendido 4k Leggi anche: Ghost torna al cinema in versione restaurata 4K: solo a San Valentino Una raccolta di contenuti su Studio Ghibli Temi più discussi: Miyazaki, le colonne sonore dal vivo a Padova; Studio Ghibli, finalmente disponibile fuori dal Giappone il libro che racconta il lavoro con Hayao Miyazaki; Al Nuovo Eden arriva Anime: tre grandi film di animazione giapponese; Arco, la clip esclusiva del film d’animazione in arrivo al cinema. Studio Ghibli torna al cinema: due classici arrivano per la prima volta in IMAX con nuove versioni 4KDue amatissimi film dello Studio Ghibli stanno per tornare sul grande schermo in versioni rimasterizzate in 4K e per la prima volta in IMAX. L'iniziativa segna un nuovo capitolo nella valorizzazione ... movieplayer.it Studio Ghibli: torna la rassegna Lucky Red al cinemaDopo il successo dello scorso anno, come promesso da Lucky Red, e in attesa del nuovo film di Hayao Miyazaki, torna in sala la rassegna Un mondo di sogni animati dedicata ai film dello Studio Ghibli ... mangaforever.net IL MONDO SOTTOMARINO DI “PONYO” IN MOSTRA ALL’ACADEMY MUSEUM DI LOS ANGELES L'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles dedica una grande mostra immersiva a #Ponyo, il celebre film dello Studio Ghibli diretto da Hayao Miya - facebook.com facebook