Comuni e Guardia Costiera si rinforza la collaborazione Daniele Silvetti firma il protocollo d' intesa

Comuni e Guardia Costiera hanno firmato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione. La firma è stata annunciata a Roma da un rappresentante delle parti coinvolte. L'accordo prevede azioni congiunte per migliorare la sicurezza della navigazione e delle aree balneari, oltre a tutelare l'ambiente marino e costiero. Si punta inoltre a promuovere pratiche di turismo sostenibile lungo le coste italiane.

ROMA – Rafforzare la collaborazione tra Comuni e Guardia Costiera per garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la tutela dell’ambiente marino e costiero e modelli di turismo sostenibile.È questo il cuore del protocollo d’intesa siglato oggi a Roma tra l’Anci e il Comando.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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