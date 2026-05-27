Provedel è stato indicato come il possibile nuovo portiere dell’Inter, con voci che lo vedono affiancato a Martinez. L’italiano si distingue per le sue caratteristiche tecniche e l’esperienza accumulata, mentre il collega sudamericano ha già dimostrato affidabilità in campionati precedenti. Le differenze tra i due riguardano soprattutto stile di gioco e reattività, elementi che la società valuta in vista della prossima stagione.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime. Ivan Provedel è il nome nuovo per la porta dell’Inter di Cristian Chivu. Il portiere della Lazio ha vissuto una stagione di alti e bassi, anche a causa di diversi problemi fisici che lo hanno costretto ai box. In casa biancocelesti però è nata una stella: il giovanissimo Edoardo Motta, eroe della vittoria in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta ai rigori. Per questa ragione, Provedel si guarda attorno e potrebbe lasciare Roma in questa sessione di mercato. L’Inter ha messo nel mirino il giocatore, che potrebbe sbarcare in nerazzurro e giocarsi il posto con Josep Martinez, pochi giorni fa eletto a primo portiere dei Campioni d’Italia con l’imminente addio di Sommer. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Provedel il nome nuovo per la porta dell’Inter: lui insieme a Martinez? Le differenze e le qualità dell’italiano

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