L' Atletica 85 Faenza scalda i motori e si prepara alla stagione estiva con le prime prove outdoor

Lo scorso fine settimana, l'Atletica 85 Faenza ha partecipato a una serie di prove all'aperto, dando il via alla preparazione per la stagione estiva. La squadra ha svolto attività di allenamento e competizione in diverse discipline, concentrandosi sulla fase di avvicinamento agli eventi ufficiali. Le sessioni si sono svolte in diverse località e hanno coinvolto atleti di varie categorie.

Lo scorso fine settimana, l'Atletica 85 Faenza ha proseguito gli appuntamenti in preparazione alla stagione outdoor. Tra Foligno, Forlì, Fucecchio e San Benedetto del Tronto, la società ha confermato una presenza ampia e continua in diverse competizioni, segno della vitalità di un movimento che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Atletica 85 Faenza, una grande conclusione per la stagione indoorUn altro fine settimana di gare per i portacolori di Atletica 85 Faenza, che concludono la stagione indoor con la presenza di ben tre atleti ai... Atletica. Dalla Romagna alla Magna Grecia, L’85 Faenza mette in mostra i suoi talentiUn altro fine settimana intenso di gare per il portacolori di Atletica 85 Faenza BCC, che si sono spinti fino in Sicilia.