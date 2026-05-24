Al campo dello stadio comunale Bruno Neri di Faenza sono in corso i lavori di montaggio delle tribune in vista del Palio del Niballo. L’allestimento riguarda anche il campo della giostra, preparato per le prossime manifestazioni. La struttura si sta progressivamente completando in attesa dell’evento. Nessuna data ufficiale è stata ancora annunciata.

Allo stadio comunale Bruno Neri di Faenza è in corso l’allestimento dal campo della giostra in vista delle manifestazioni del Palio del Niballo. Quasi tutte le tribune aggiuntive sono già state montate e anche il Niballo, la macchina sul quale si infrangeranno o si realizzeranno i sogni di gloria dei cinque rioni cittadini, è già stata posizionata. Salvo sorprese dell’ultimo momento la griglia dei partecipanti alla Bigorda d’Oro e al Niballo dovrebbe essere già definita. Nella 69esima edizione del Palio del Niballo, il 28 giugno, si dovrebbero sfidare nuovamente i cinque cavalieri che si diedero battaglia lo scorso anno: Marco Diafaldi per il Rione Verde, Luca Innocenzi per il Borgo Durbecco, Gertian ‘Gege’ Cela per il Rione Giallo, Matteo Tabanelli per il Rione Nero e Matteo Rivola per il Rione Rosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Niballo, montate le tribune. Sale l’attesa per il Palio

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