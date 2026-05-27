Protezione civile torna il campo scuola per ragazzi tra i 15 e i 17 anni

Da modenatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono aperte le iscrizioni al campo scuola “Impara a proteggere” rivolto a ragazzi tra i 15 e i 17 anni. L’evento si svolgerà dal 27 al 30 agosto nella base operativa del centro logistico comunale. È organizzato dal Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Modena.

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Sono aperte le iscrizioni al campo scuola "Impara a proteggere", organizzato dal Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Modena e rivolto a ragazzi e ragazze dai 15 ai 17 anni, che si svolgerà da giovedì 27 a domenica 30 agosto nella base operativa del Centro logistico comunale di via. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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