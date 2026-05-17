Campo Giovani Vigili del Fuoco bando aperto per 366 ragazzi tra 15 e 17 anni
È stato aperto il bando per il progetto “Giovani in azione. In campo con i Vigili del Fuoco”, rivolto a 366 ragazzi di età compresa tra 15 e 17 anni. L’iniziativa è promossa dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le candidature possono essere presentate da chi desidera partecipare a questa esperienza dedicata ai giovani interessati ai compiti e alle attività dei vigili del fuoco.
Sono aperte le candidature per il progetto “Giovani in azione. In campo con i Vigili del Fuoco”, promosso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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